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كيف علق أنشيلوتي على خسارة ريال مدريد المذلة من مانشستر سيتي؟

الخميس 18 مايو 2023 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف علق أنشيلوتي على خسارة ريال مدريد المذلة من مانشستر سيتي؟



وكالات / سما /

برر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، خسارة فريقه من مانشستر سيتي الإنجليزي، برباعية دون رد، في ملعب الاتحاد، مساء أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا، والتي تسببت في خروج الفريق الملكي من المسابقة التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات لشبكة BT Sport البريطانية، عقب اللقاء” كان يمكننا التحكم في الكرة والتعامل معها بشكل أفضل، فقدنا الكثير من الكرات في الشوط الأول، وبالفعل كنت أتوقع هذه البداية للمباراة والتي كانت حماسية للغاية”.

وأضاف المدرب” ولكن في الوقت نفسه لم أكن أتوقع أن نتعامل مع الكرة بهذه الطريقة، لكنه أمر وارد الحدوث في كرة القدم في بعض الأحيان، الخصم دخل المباراة بشكل أفضل منا ولذلك علينا قبول النتيجة في النهاية”.

واستطرد مدرب الريال” الخطة الآن؟ التحضير للموسم القادم؟ الفكرة هي القتال والتنافس مثلما فعلنا الموسم الماضي وهذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وحتى الآن أبلينا بلاءً حسناً، وعلينا قبول الهزيمة، ولا يمكن لأحد أن ينتصر دوماً، وسنعمل على الخروج من الهزيمة والتحسن في الموسم القادم”.

ولهيئة الإذاعة البريطانية، قال المدرب الإيطالي” علينا التعلم مما حدث اليوم، وأن نفكر في الموسم المقبل مع محاولة التحسن، في الموسم الماضي نجحنا في هزيمة السيتي والوصول للنهائي، وهذه المرة كان الدور عليهم”.

 
#أنشيلوتي #مانشستر سيتي #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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