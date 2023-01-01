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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 18 مايو 2023 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- الآلاف سيشاركون في مسيرة الأعلام في ذكرى احتلال القدس

- توتر غير مسبوق في رقصة الأعلام

- المفتش العام للشرطة: إيران تحرض على تنفيذ عمليات ضد اليهود

- الفصائل الفلسطينية: لن نسمح باجتياز الخطوط الحمراء

- بن غفير سيشارك في مسيرة الأعلام لكن ليس من الواضح أنه سيقتحم الأقصى

- الكشف عن بروتوكول احتلال القدس الشرقية عام 67

- لجنة التحقيق في هروب الأسرى من سجن جلبوع تشير إلى الفشل الذريع لأجهزة مصلحة السجون كافة وتوصي بنقل قائد المنطقة الشمالية من منصبه

* "معاريف":

- حالة تأهب قصوى قبل مسيرة الأعلام واقتحام المسجد الأقصى

- الأجهزة الأمنية تقدر أن إمكانية إطلاق الصواريخ من غزة ضعيفة جدا

- نشر القبة الحديدية في المناطق كافة

- الرئيس محمود عباس وبعد خطابه الحازم في الأمم المتحدة ضد إسرائيل يواصل حملته العالمية وسيصل إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية بجدة

- الرئيس عباس: إسرائيل كذبت عندما ادعت أن فلسطين كانت صحراء وأنهم حولوها إلى مزدهرة

- وزير من الليكود: تصرفات بن غفير ستؤدي إلى حل الحكومة

* "هآرتس":

- الآلاف سيشاركون في مسيرة الأعلام اليوم

- مئات الجنود أمنوا اليهود عند اقتحامهم لقبر يوسف وأصابوا فلسطينيين بجروح

- وزير الأمن يعمل على نقل موقع البؤرة الاستيطانية حومش إلى مكان آخر لشرعنتها

- أوري مسجاف يكتب: نتنياهو خضع للجهاد اليهودي

- افتتاحية الصحيفة: مسيرة العار

#الصحف الإسرائيلية

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