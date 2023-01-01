فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- الآلاف سيشاركون في مسيرة الأعلام في ذكرى احتلال القدس
- توتر غير مسبوق في رقصة الأعلام
- المفتش العام للشرطة: إيران تحرض على تنفيذ عمليات ضد اليهود
- الفصائل الفلسطينية: لن نسمح باجتياز الخطوط الحمراء
- بن غفير سيشارك في مسيرة الأعلام لكن ليس من الواضح أنه سيقتحم الأقصى
- الكشف عن بروتوكول احتلال القدس الشرقية عام 67
- لجنة التحقيق في هروب الأسرى من سجن جلبوع تشير إلى الفشل الذريع لأجهزة مصلحة السجون كافة وتوصي بنقل قائد المنطقة الشمالية من منصبه
* "معاريف":
- حالة تأهب قصوى قبل مسيرة الأعلام واقتحام المسجد الأقصى
- الأجهزة الأمنية تقدر أن إمكانية إطلاق الصواريخ من غزة ضعيفة جدا
- نشر القبة الحديدية في المناطق كافة
- الرئيس محمود عباس وبعد خطابه الحازم في الأمم المتحدة ضد إسرائيل يواصل حملته العالمية وسيصل إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية بجدة
- الرئيس عباس: إسرائيل كذبت عندما ادعت أن فلسطين كانت صحراء وأنهم حولوها إلى مزدهرة
- وزير من الليكود: تصرفات بن غفير ستؤدي إلى حل الحكومة
* "هآرتس":
- الآلاف سيشاركون في مسيرة الأعلام اليوم
- مئات الجنود أمنوا اليهود عند اقتحامهم لقبر يوسف وأصابوا فلسطينيين بجروح
- وزير الأمن يعمل على نقل موقع البؤرة الاستيطانية حومش إلى مكان آخر لشرعنتها
- أوري مسجاف يكتب: نتنياهو خضع للجهاد اليهودي
- افتتاحية الصحيفة: مسيرة العار