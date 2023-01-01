رام الله / سما /

تصدر خبر تحويل الاحتلال مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية والتحذير من تداعيات مسيرة "الأعلام الاستفزازية"، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئاسة: مسيرة الأعلام الاستفزازية ستفجر الأوضاع ونحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

- الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية وتحذيرات من تداعيات مسيرة "الأعلام الاستفزازية"

- إصابات في نابلس وهدم بناية سكنية ومنزل في سلوان وجبل المكبر وغرفة زراعية شرق قلقيلية

- اشتية: الاحتلال يسرق نحو ثلثي مياهنا الجوفية ويبيعنا إياها بسعر مضاعف

- الكنيست تقر بالقراءة التمهيدية "مشروع قانون" حظر رفع العلم الفلسطيني

- القمة العربية في السعودية تعيد الأسد إلى الواجهة الدبلوماسية

- خطة إضعاف القضاء.. تصاعد التوتر بين نتنياهو وليفين

- تقرير لجنة التحقيق في "نفق الحرية": إخفاقات وتوصيات ضد 4 مسؤولين

* "الأيام":

- الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية لحماية "مسيرة الأعلام" واقتحام الأقصى

- الاحتلال يسمح للمستوطنين بالعودة لبؤرة "حومش" المخلاة

- الاحتلال يهدم بناية تضم سبع شقق في القدس وإصابات خلال التصدي لاقتحام مقام يوسف

- مشروع قانون إسرائيلي يحظر رفع العلم الفلسطيني تحت طائلة السجن حتى عام

- تهديد بتفكيك حكومة نتنياهو بسبب بن غفير

- التحقيق في "نفق الحرية": إخفاقات وتوصية بعزل قائد المنطقة الشمالية بمصلحة السجون

- الأمم المتحدة: أعوام 2023-2027 ستكون الأكثر حرارة على الإطلاق

- المقداد: عودة سورية للعرب كـ"عودة الحبيب إلى حبيبته"

- الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

* "القدس":

- تحويل القدس لثكنة عسكرية

- المالكي: هناك إجماع عربي لمساندة شعبنا وقضيتنا

- الرئاسة: مسيرة الأعلام الاستفزازية ستفجر الأوضاع

- تقرير: القمة العربية في السعودية تعيد الأسد إلى الواجهة الدبلوماسية

- اشتية: مسيرة الأعلام عبثية ولا تمنح الاحتلال أية شرعية

- مشروع قانون إسرائيلي يحظر رفع العلم الفلسطيني