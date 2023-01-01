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فيديو.. مانشستر سيتي يقهر ريال مدريد ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

الخميس 18 مايو 2023 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يقهر ريال مدريد ويتأهل لنهائي دوري الأبطال



وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي انتصاراً كبيراً وتاريخياً على ريال مدريد بأربعة أهدافِ دون رد، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.​

وتأهل السيتي للنهائي بعد أن كان الذهاب قد انتهى بنتيجة 1-1 على أرض ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في مانشستر قد بدأ عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية رائعة من كيفين دي بروين، واستغل بيرناردو الفرصة وسدد بقوة في مرمى كورتوا.

وعاد بيرناردو ليُسجل الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة 37، وجاء الهدف بعد مُتابعة رأسية رائعة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن السيتي من تسجيل ثالث أهداف المُباراة في الدقيقة 76 من اللقاء، وذلك بعد كرة ثابتة نفذها كيفين دي بروين وأرسلها لداخل منطقة الجزاء فأساء إيدير ميليتاو التعامل معها وأسكنها الشباك بالخطأ.

وسجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة 90+1 بعد تمريرة بينية رائعة من فيل فودين.

وسيلعب مانشستر سيتي في المُباراة النهائية ضد إنترميلان الذي كان قد تجاوز بدوره غريمه ميلان في نصف النهائي الثاني.

وسيُقام اللقاء يوم 10 يونيو المُقبل على ارض ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة اسطنبول التركية.

#مانشستر سيتي #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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