اصابات واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اقتحامات ومداهمات تخللها اصابات واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وشملت هذه الاقتحامات عدة مناطق في محافظات نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل .

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمرين شمال غرب نابلس، وداهمت عددا من المنزل.

وافادت جمعية الهلال الاحمر ان طواقمها تعاملت مع حالتي اغماء لامرأة وفتاة في منزل ببلدة بيت أمرين شمال غرب نابلس بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في مدينة نابلس واندلعت اشتباكات بين المقاومين وتلك القوات.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله، وقرية برقة شرق المدينة وداهمت عدة منازل، وبلدة دير دبوان شرق المدينة .

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المدينة، وقرية مراح رباح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل.

وعرف من بين المعتقلين:

-خليل محمد خليل الشيخ - مراح رباح /بيت لحم

-عبد البوليس طقاطقة- بيت فجار /بيت لحم

-احمد جواد حسون - بيت أمرين /نابلس