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استنفار إسرائيلي واسع استعدادًا لمسيرة الأعلام

الخميس 18 مايو 2023 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استنفار إسرائيلي واسع استعدادًا لمسيرة الأعلام



القدس المحتلة / سما /

عززت الشرطة الإسرائيلية، صباح الخميس، من انتشارها في القدس المحتلة، استعدادًا لمسيرة الأعلام، التي ستنظم بعد ظهر اليوم، بمشاركة عشرات الآلاف من المستوطنين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الشرطة الإسرائيلية أكدت هذا الصباح أن المسيرة ستمر كما هو مخطط لها، وفق مسارها المعتاد، وستدخل عبر باب العامود والبلدة القديمة وصولًا إلى حائط البراق.

ولم يؤكد حتى هذا الصباح فيما إذا كان سيشارك وزراء وأعضاء كنيست من الائتلافي اليميني الحكومي الحالي في المسيرة، وسط توقعات بأن يشارك فيها على الأقل المتطرف إيتامار بن غفير.

ونفت الشرطة الإسرائيلية أن يكون هناك مخطط يسمح للمسيرة بالدخول للمسجد الأقصى.

وذكر الموقع، أن هناك حالة استنفار في أوساط المنظومة الأمنية الإسرائيلية خشية من أي سيناريوهات، مثل وقوع مواجهات في البلدة القديمة، أو إطلاق صواريخ من غزة، أو محاولة تنفيذ هجمات.

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