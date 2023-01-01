  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأجواء ربيعية لطيفة

الخميس 18 مايو 2023 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأجواء ربيعية لطيفة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ وباردا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11-4 عصراً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تمرر رسالة لحماس وتتأهب..

قيادي بحماس: مسيرة الأعلام لن تمر والرد آت لا محالة

بوتين يخاطب يهود العالم

"العمل الحكومي" بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

خبراء إسرائيليون: القتل لن يفيد مع غزة وتسلّحها متواصل..

الاحتلال يلغي دخول 109 شاحنات عبر كرم أبو سالم

مسؤولون كبار في "الائتلاف" يفضلون الإطاحة بالحكومة بسبب بن غفير

الأخبار الرئيسية

بحماية شرطة الاحتلال .. اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى قبل ساعات من "مسيرة الأعلام"

الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا داخل حافلة بزعم تخطيطه تنفيذ عملية بحيفا

"إسرائيل" تمرر رسالة لحماس وتتأهب..

الاحتلال يسمح للمستوطنين بالعودة لـ"حومش"

8nima

النخالة: اتفاق وقف اطلاق النار "غير مسبوق".. والعاروري: سرايا القدس تولوا عبء معركة "ثأر الأحرار"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية