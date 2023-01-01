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رد إسرائيلي مرتبك على اقتراح أمريكي بإجراء تخطيط عسكري مشترك بشأن إيران

الخميس 18 مايو 2023 04:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رد إسرائيلي مرتبك على اقتراح أمريكي بإجراء تخطيط عسكري مشترك بشأن إيران



القدس المحتلة/سما/

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إسرائيل قبل أسابيع قليلة  فكرة الانخراط في التخطيط العسكري المشترك فيما يتعلق بإيران، وفقاً لموقع “أكسيوس”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الاقتراح غير مسبوق ويمكن ان يرفع مستوى التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير، ولكن إسرائيل تعاملت حتى الآن مع الاقتراح بشك خوفًا من أنه محاولة “لتقييد يدي إسرائيل” من اتخاذ إجراءات ضد إيران – خاصة منشآتها النووية – إذا اعترضت الولايات المتحدة.

وأكد مسؤول أمريكي أن الاقتراح “لا يتعلق بالتخطيط لأي نوع من الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ضد برنامج إيران النووي”.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن الاقتراح جاء خلال الزيارات الأخيرة لإسرائيل من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ، ووزير الدفاع لويد أوستن، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا.

وبحسب ما ورد، قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل لم ترفض الفكرة ولكنها طلبت توضيحات بشأن ما يعنيه “التخطيط العسكري المشترك” في الواقع العملي،  بما في ذلك ما إذا كانت هذه العملية ستبقى في مجال الاستخبارات والسيناريوهات أو تمتد إلى مجال العمليات المشتركة.

وقال مسؤول أمريكي إن الاقتراح كان يهدف إلى إعادة طمأنة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل ولم يكن المقصود بأي شكل من الأشكال تقييد يدي إسرائيل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل فيليب فينتورا إن كبار قادة وزارة الدفاع ” أدلوا بتصريحات عامة متكررة بشأن اهتمامنا بتوسيع التعاون العسكري مع الجيش الإسرائيلي، ليشمل زيادة المشاركة في التدريبات العسكرية من أجل تحسين التشغيل البيني وتعزيز فهم مشترك لتحديات الأمن الإقليمي”.

#اسرائيل #ايران

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