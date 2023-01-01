مسؤولون كبار في "الائتلاف" يفضلون الإطاحة بالحكومة بسبب بن غفير

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤولون كبار في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إن " وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يهتم بالتغطية الإعلامية، أكثر من الحفاظ على الحكومة اليمينية ونزاهة التحالف".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن المسؤولون قولهم: "في الحكومة، يتم حل المشاكل معًا، وعلى عكس ما يفعله، فهو ليس الوحيد الذي يهتم بالنقب والجليل.

وأضاف المسؤولون: "ربما يكون من الأفضل حقًا أن يطيحوا بالحكومة، وأن نذهب إلى الانتخابات، ويطرد الجمهور من أطاح بالحكومة اليمينية، إن صعود حكومة يسارية ستكون بسببه.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقر، اليوم الأربعاء، مشروع قانون للمعارضة، مما أثار توترات سياسية مع عودة نواب من حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف إلى الكنيست، وغادر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء حزبه الكنيست هذه المرة للاحتجاج على المبلغ المخصص في الميزانية القادمة(الذي يعتبر غير كافٍ) للوزارة المسؤولة عن منطقتي النقب والجليل، في الميزانية المقبلة، التي يرأسها يتسحاق فاسرلاف.

وانتقد زعيم الائتلاف عن حزب الليكود، عضو الكنيست أوفير كاتس، بشدة حزب "عوتسما يهوديت"، قائلا إن نوابه "يمهّدون الطريق لإسقاط حكومة اليمين".