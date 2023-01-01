الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا داخل حافلة بزعم تخطيطه تنفيذ عملية في حيفا

حيفا/سما/

عتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء شابا فلسطينيا استقل حافلة في حي "نافيه شأنان" بمدينة حيفا بزعم تخطيطه تنفيذ عملية. وادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة ضبطت أسلحة بحوزة الشاب من الضفة الغربية المحتلة، فيما زعمت أنها تشتبه بأنه خطط لتنفيذ عملية. <div class="post-tools"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- samanews / under header --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6876232859068459" data-ad-slot="9672383740" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div>



وحسب المعلومات الواردة، فإن الشرطة تلقت بلاغا حول وجود جسم مشبوه داخل حافلة تابعة لشركة "إيجد"، بينما كانت في طريقها إلى بني براك.

وأظهر توثيق مصور من المكان، إغلاق الشرطة الشارع الذي سافرت به الحافلة أمام حركة السير من كلا الاتجاهين.

واستدعي خبراء المتفجرات في الشرطة إلى المكان، فيما لم تتطرق الشرطة، حتى كتابة هذه السطور، إلى الحادثة.

واقتاد عناصر الشرطة الإسرائيلية الشاب الفلسطيني إلى التحقيق.