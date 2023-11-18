  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير عثمان جلاجل للمرة الثالثة على التوالي

الأربعاء 17 مايو 2023 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير عثمان جلاجل للمرة الثالثة على التوالي



القدس المحتلة/سما/

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، الاعتقال الإداري للأسير المقدسي عثمان أحمد جلاجل لمدة 6 أشهر، للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح والده الصحفي أحمد جلاجل، أنه فوجئ بتجديد الاعتقال الإداري لنجله عثمان، حيث كان من المقرر الإفراج عنه اليوم من سجن النقب الصحراوي، بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري الثاني.

وأضاف جلاجل، أن قوات الاحتلال استدعته صباحا، وسلمته القرار القاضي بتمديد اعتقاله الاداري الثالث لغاية 18/11/2023.

وقال جلاجل: "إن هذا قرار جائر، والاعتقال الإداري يكون دون تهمة، ودون سبب، إنما تحت بند الملف السري".

ــــــــ

#الاحتلال #اعتقال اداري

الأكثر قراءة اليوم

الأردن: اتهام النائب العدوان بمحاولة إدخال أسلحة إلى الضفة الغربية بعد رفع الحصانة عنه

خبراء إسرائيليون: القتل لن يفيد مع غزة وتسلّحها متواصل..

أسعار صرف العملات

بوتين يخاطب يهود العالم

"العمل الحكومي" بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

ثأر الأحرار: المعركة وتساؤلات الشارع والميدان!! د. أحمد يوسف

"إسرائيل" تمرر رسالة لحماس وتتأهب..

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" تمرر رسالة لحماس وتتأهب..

الاحتلال يسمح للمستوطنين بالعودة لـ"حومش"

8nima

النخالة: اتفاق وقف اطلاق النار "غير مسبوق".. والعاروري: سرايا القدس تولوا عبء معركة "ثأر الأحرار"

1235080308

لجنة التحقيق في"نفق الحرية" تقدم تقريرها إلى بن غفير: توصية بعزل قائد "الجلبوع"

قيادي بحماس: مسيرة الأعلام لن تمر والرد آت لا محالة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية