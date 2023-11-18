الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير عثمان جلاجل للمرة الثالثة على التوالي

القدس المحتلة/سما/

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، الاعتقال الإداري للأسير المقدسي عثمان أحمد جلاجل لمدة 6 أشهر، للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح والده الصحفي أحمد جلاجل، أنه فوجئ بتجديد الاعتقال الإداري لنجله عثمان، حيث كان من المقرر الإفراج عنه اليوم من سجن النقب الصحراوي، بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري الثاني.

وأضاف جلاجل، أن قوات الاحتلال استدعته صباحا، وسلمته القرار القاضي بتمديد اعتقاله الاداري الثالث لغاية 18/11/2023.

وقال جلاجل: "إن هذا قرار جائر، والاعتقال الإداري يكون دون تهمة، ودون سبب، إنما تحت بند الملف السري".

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