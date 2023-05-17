بن غفير: سنحتفل غداً ونتوقع إفساد فرحتنا

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إنه سيشارك غداً في الاحتفال برفع العلم الإسرائيلي في القدس. وأضاف، "سيتم الاحتفال بيوم القدس غدا، حيث تم نشر الحراس لتأمين مسيرة الأعلام ، إذ ستكتسي القدس غدا باللونين الأزرق والأبيض" على حد قوله.

وقال: "إنه لا شك أن هناك من سيحاول تعكير الفرحة"، معربًا عن ثقته أن قائد شرطة القدس سيتواجد في المكان بحزم وبدون تردد برفقة المفتش العام للشرطة ونائبه".

وتابع :" "كل التهديدات الإرهابية، وكل البلطجة وكل تهديدات بالاستفزاز، بأي شكل من الاشكال، يجب أن تهدأ، ومن المفضل أن تهدأ بأسرع وقت بمناسبة فعاليات "يوم القدس" ومسيرة الأعلام" حسب قوله

في غضون ذلك، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أنهت استعداداتها الميدانية لـ مسيرة الأعلام التي ستقام غدا في اللد والرملة كذلك، وكجزء من هذه الاستعدادات، سيتم نشر المئات من رجال الشرطة والمجندين في المدينتين، وستشهد المدينتان تغييرات في أنظمة المرور.