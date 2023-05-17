انتخاب فلسطين رئيسا مشاركا في المكتب التنفيذي لاتفاقية استكهولم الدولية

جنيف/سما/

انتخبت دولة فلسطين ممثلة بسلطة جودة البيئة، رئيسا مشاركا في المكتب التنفيذي لاتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.

جاء ذلك خلال اختتام أعمال مؤتمر الأطراف للاتفاقيات البيئية الثلاث (اتفاقية بازل السادس عشر، اتفاقية روتردام واتفاقية استكهولم الحادي عشر) والذي عقد في مدينة جنيف السويسرية.

ويأتي انتخاب فلسطين، والتي مثلها مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية استكهولم ياسر أبو شنب، ممثلا عن دول آسيا والمحيط الهادي في المكتب التنفيذي للاتفاقية الدولية.

وتهدف الاتفاقية الى حماية الصحة البشرية والبيئة من المنتجات الملوثات العضوية الثابتة الكيميائية التي تبقى في البيئة المحيطة لفترات طويلة، وتتوزع على مساحات واسعة وتتراكم في الأنسجة الدهنية في البشر والحيوانات.

ويشكل انتخاب فلسطين رئيسا مشاركا، فرصة مهمة لتعزيز حضور فلسطين الدولي للاطلاع وتنظيم كافة الوثائق والبيانات الفنية والقانونية المتعلقة بالاتفاقية قبل اعتمادها وتوزيعها وإقرارها من الدول الأطراف في الاتفاقية.