ماراثون رياضي في سلفيت تحت عنوان "حق العودة"

سلفيت/سما/

شهدت محافظة سلفيت واللجنة الوطنية الفرعية لاحياء ذكرى النكبة، اليوم الأربعاء، ماراثونا رياضيا استهدف طلبة من مدارس المحافظة تحت عنوان "حق العودة"، انطلق من مدخل خربة قيس وصولا إلى مستشفى سلفيت الحكومي،

وذلك بالشراكة مع بلدية سلفيت ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشرطة والخدمات الطبية العسكرية والدفاع المدني ومنظمة تطوع وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

وأشار المحافظ عبد الله كميل، في كلمة له، إلى ان هذا الماراثون يأتي ضمن فعاليات إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، ويستهدف الأجيال الناشئة وطلبة المدارس لترسيخ الثوابت والقيم الوطنية في نفوسهم؛ مثمناً كافة الجهود المبذولة من المؤسسات الشريكة واللجنة الوطنية لاحياء ذكرى النكبة في المحافظة، والتي ساهمت في نجاح وتميز الفعاليات الوطنية لهذا العام بشكل يليق بحجم التضحيات التي يقدمها أبناء شعبنا لنيل الحرية والاستقلال.

وفي نهاية الماراثون قام محافظ سلفيت وممثلو المؤسسات الشريكة بتوزيع الكؤوس على الطلاب الفائزين بأول خمسة مراكز وكذلك الميداليات البرونزية على المشاركين تقديرا لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة في الماراثون.

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