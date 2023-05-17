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يديعوت: نحو 200 ألف مستوطن سيشاركون في "مسيرة الاعلام"

الأربعاء 17 مايو 2023 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: نحو 200 ألف مستوطن سيشاركون في "مسيرة الاعلام"



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يشارك 200 ألف مستوطن في "مسيرة الأعلام" المقررة في القدس غدا الخميس.

ونقلت الصحيفة، عن أحد منظمي المسيرة التي ستقام غدا إحياء لما أسموه ذكرى "يوم القدس" أن "مائتي ألف متظاهر متوقع مشاركتهم".

يأتي ذلك وسط حالة من التأهب التي أعلنت عنها شرطة الاحتلال في القدس ودفعت بتعزيزات من عناصرها لحماية المسيرة.

وأعلن الاحتلال أمس أنه يتأهب لعدة سيناريوهات منها اندلاع مواجهات بالمنطقة، أو تنفيذ عمليات، وحتى إمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه القدس كما جرى قبل عامين ما تسبب بإطلاق عملية "حارس الأسوار/ سيف القدس".

#مسيرة الاعلام

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