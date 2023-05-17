  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشرع ببناء مقطع من الجدار العنصري على أراضي الجلمة

الأربعاء 17 مايو 2023 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشرع ببناء مقطع من الجدار العنصري على أراضي الجلمة



جنين/سما/

- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإقامة مقطع من جدار الفصل العنصري، على أراضي قرية الجلمة شمال شرق جنين .

وذكر رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة ، أن قوات الاحتلال شرعت ببناء مقاطع من الجدار على أرض محاذية لما يسمى بمعسكر الجلمة، تعود للمواطن صالح أبو فرحة .

وأشار إلى تخوف المواطنين من قيام قوات الاحتلال بالاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين وعزلها خلف الجدار، والذي سيلتهم أراضيهم ويحرمهم من دخولها، وخاصة الواقعة بالقرب من الحاجز .

وأضاف، أن سلطات الاحتلال قامت بفرش طبقة من "البيسكورس" وباشرت المعدات العمل بالأرض، وأبلغت صاحب الأرض الذي يعمل بها كموقف للمركبات بعدم وضع مركبات غدا من أجل إحضار مكعبات إسمنتية لبنا الجدار.

-

#جنين

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: "إسرائيل" ليس لها سوى 4 بدائل أحلاها مر أمام غزة

دعوات للتصدي لـ"مسيرة الأعلام" والاحتلال يتأهب لإطلاق الصواريخ من غزة

الأردن: اتهام النائب العدوان بمحاولة إدخال أسلحة إلى الضفة الغربية بعد رفع الحصانة عنه

هآرتس: نتنياهو جبان والعملية في غزة كانت"درع واستطلاع" وليس "درع ورمح"

فيديو: مشهد مخيف لسمكة قرش تهاجم صيادا على متن قاربه

أسعار صرف العملات

بوتين يخاطب يهود العالم

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-17_14-23-20

خبراء إسرائيليون: القتل لن يفيد مع غزة وتسلّحها متواصل..

الأوقاف بغزة تحدد تسعيرة الحج لعام 2023

++++++

قائمة بأسماء الشهداء منذ مطلع العام الجاري

"العمل الحكومي" بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

20230517015316

خطة إضعاف جهاز القضاء : تصاعد التوتر بين نتنياهو وليفين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية