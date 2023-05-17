الاحتلال يشرع ببناء مقطع من الجدار العنصري على أراضي الجلمة

جنين/سما/

- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإقامة مقطع من جدار الفصل العنصري، على أراضي قرية الجلمة شمال شرق جنين .

وذكر رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة ، أن قوات الاحتلال شرعت ببناء مقاطع من الجدار على أرض محاذية لما يسمى بمعسكر الجلمة، تعود للمواطن صالح أبو فرحة .

وأشار إلى تخوف المواطنين من قيام قوات الاحتلال بالاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين وعزلها خلف الجدار، والذي سيلتهم أراضيهم ويحرمهم من دخولها، وخاصة الواقعة بالقرب من الحاجز .

وأضاف، أن سلطات الاحتلال قامت بفرش طبقة من "البيسكورس" وباشرت المعدات العمل بالأرض، وأبلغت صاحب الأرض الذي يعمل بها كموقف للمركبات بعدم وضع مركبات غدا من أجل إحضار مكعبات إسمنتية لبنا الجدار.

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