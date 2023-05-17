القمة العربية 32.. انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في جدة

جدة/سما/

انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الثانية وثلاثين، بمشاركة فلسطين، والتي تعقد بعد غد الجمعة برئاسة المملكة العربية السعودية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وفي بداية الاجتماع، ألقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف كلمة الجزائر، باعتبارها تمثل رئاسة القمة 31 وذلك قبيل تسليم رئاسة الاجتماع للسعودية.

وتبع ذلك كلمة لوزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، (رئاسة القمة الثانية والثلاثين) ثم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط .

‏ويناقش الاجتماع جدول أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين، ومشروعات القرارات التي سترفع لها والتي تتضمن عددا من القضايا السياسية الهامة في مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والأزمة في السودان، وتطورات الوضع في سوريا، كذلك ملفات اقتصادية وسبل تطوير السياحة العربية، وآخر اجتماعي يتصدره موضوع العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.

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