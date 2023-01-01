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مفتي مصر يحذر من تداعيات "مسيرة الأعلام" الاستفزازية

الأربعاء 17 مايو 2023 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



القاهرة/سما/

حذر مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم شوقي علام، مما يخطط له المستوطنون من تنظيم "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، بهدف الوصول بها إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقال المفتي في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا قد يعيد التوتر والمواجهات، مستنكرا تكرار انتهاك المستوطنين حرمة المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي نشرت وحداتها الخاصة في باحات الأقصى، وعند أبوابه، وخارجه، لتأمين الاقتحامات، بما يعد انتهاكا صريحا للمقدسات الإسلامية والقوانين والأعراف الدولية.

ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، اتساقا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

وشدد على ضرورة تدخل الهيئات الدولية لإنقاذ مدينة القدس من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي الراغب في تهويدها، وتغيير معالمها، وطمس هويتها التاريخية الحقيقية، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع.

وجدد المفتي تحذيره من التداعيات والتبِعات الخطيرة التي ستنتج عن الدعوات الإسرائيلية لتكرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني، وانتهاك حقوقه المشروعة.

وناشد المجتمع الدولي بجميع هيئاته ومنظماته والأحرار في مختلف أنحاء العالم بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه المشروعة كافة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

#مصر #مسيرة الاعلام

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