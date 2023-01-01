بوتين يخاطب يهود العالم

موسكو/سما/

كتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية خاصة هنأ فيها اليهود الروس وكل من يحتفل بيوم الخلاص والتحرير.

وبحسب روسيا اليوم نقلا عن الكرملين، فقد أشار الرئيس في برقيته إلى أن هذا التاريخ “يحتل مكانة خاصة في التقويم الديني اليهودي ويعمل على حفظ ذكرى الإنجاز غير المسبوق لجنود الجيش الأحمر وجيوش الدول المتحالفة ضد هتلر، الذي سحق النازية وأنقذ اليهود وغيرهم من الشعوب من خطر الإبادة الكاملة”.

وتابعت البرقية: “يجب علينا نحن والأجيال القادمة أن نحافظ بقداسة على الحقائق التاريخية للحرب العالمية الثانية، وأن نفهم العواقب المدمرة التي يؤدي إليها أي تواطؤ مع القومية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب”.

وتابع بوتين: “إن مقاتلينا وقادتنا يقاتلون اليوم أتباع النازيين مباشرة في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد ذكر في وقت سابق أن معظم اليهود الذين قتلوا على يد النازيين كانوا من مواطني الاتحاد السوفيتي، مؤكدا على أن روسيا تنتهج سياسة تضمن عدم تكرار أي شيء مثل هذا في تاريخ البشرية.

ثم أشار بوتين، في 27 يناير، اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، إلى أن روسيا تحزن على ملايين اليهود والجنسيات الأخرى ممن لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية، وأدان محاولات الغرب للتقليل من دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية، مشيرا إلى أن جرائم أوكرانيا تشير إلى أن دروس التاريخ “قد طويت”.

وتعهد بوتين قبل أيام “بالنصر” في “الحرب” على أوكرانيا التي اتهم الدول الغربية بتدبيرها لتدمير روسيا، مقارنا الوضع الحالي بالحرب العالمية الثانية، متحدثا بمناسبة الاحتفالات بذكرى مرور 78 عامًا على هزيمة النازية.

بعد أكثر من عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا التي يتهمها بالنازية وبعد سلسلة انتكاسات مريرة، يحاول بوتين تصوير النزاع على أنه من تدبير الغرب.

وقال في الساحة الحمراء في موسكو أمام آلاف الجنود الروس والنخبة السياسية وقادة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق “إن الحضارة من جديد عند منعطف. أُطلقت حرب ضد وطننا”.

وفي وقت سابق، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حض اليهود في كل أنحاء العالم على “رفع الصوت” بعد هجوم صاروخي روسي استهدف برج التلفزيون في كييف في موقع شهد مذبحة نازية طالت أكثر من 30 ألف يهودي خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي وهو يهودي، “أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم. ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدا ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن”. وأضاف “النازية ولدت في صمت. لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين. ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين”.