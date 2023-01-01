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ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة الى 556 أسيراً

الأربعاء 17 مايو 2023 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن أعداد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى (556) أسيرا، وذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال اليوم احكام بالسجن المؤبد بحق أسيرين من جنين.

وأوضح الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة المضاعف أربع مرات إضافة الى 20 عاماً بحق الأسيرين أسعد يوسف الرفاعي، (20 عاماً) وصبحي عماد صبيحات، (21 عاماً) من بلدة رمانة قضاء جنين .

واضاف الاشقر ان قوات الاحتلال كانت اعتقلت صبيحات، والرفاعي فى الثامن من مايو العام الماضي بعد مطاردة استمرت 3 أيام، إثر تنفيذ عملية طعن فى منطقة إلعاد أدت الى مقتل 4 مستوطنين وإصابة 3 آخرين، حيث تم اعتقالهم في أحراش قريبة من المنطقة التي حدثت فيها العملية ونقلا الى التحقيق واليوم تم اصدار احكام بالسجن المؤبد مدى الحياة بحقهما 4 مرات وكانت سلطات الاحتلال هدمت منازل ذويهم في أغسطس من العام الماضي.

وقال الأشقر أن عدد من الأسرى المحكومين بالمؤبد معتقلين منذ ما يزيد عن 25 عاماً وهم الأسرى القدامى، وعشرات الاسرى الآخرين معتقلين منذ ما يزيد عن 20 عاماً، حيث ان غالبية عمداء الأسرى يقضون احكام بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وبيَّن الأشقر إلى ان حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسئولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.

#الأسرى #السجن مدى الحياة #سجون الاحتلال

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