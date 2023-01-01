أمريكية تكتشف وكر ثعابين فى منزل أحلامها الجديد

وكالات / سما /

عندما دخلت آمبر هول، منزلها الجديد لأول مرة وهو المنزل المكون من 4 غرف نوم وحمامين فى ولاية كولورادو، لم تنتظر أن تجد ضيوفًا غير متوقعين، حيث تقول آمبر هول عندما حجزت منزلها الجديد، لم يكن لديها أى فكرة أن المنزل كان به "وكر ثعابين" عند الباب الموجود فى الجزء الخلفى من مرآبها.

وقالت السيدة الأمريكية "كنت أحاول أن أفرغ حقيبتى، وجلس كلبى القرفصاء وبدأ يمشى هنا ببطء شديد.. جئت لأرى ما كان ينظر إليه، ظننت أنه مثل عنكبوت أو شيء من هذا القبيل، وكان هناك فتحتان صغيرتان هناك ورأيت ثعابين تنزلق على الحائط، لذلك أصبت بالذعر".

أوضحت السيدة هول، أنها شاهدت ثعابين تلتف بجانب الباب فى شق فى الحائط، قالت السيدة هول إنه تم العثور على أول ثعبان قبل 10 أيام، ومنذ ذلك الحين، ظهرت 10 ثعابين فى المجموع.

وقالت لـ Denver7، "الثعابين كبيرة بشكل مثير للصدمة، بعد كل الأبحاث، يقول الجميع إن هذه الثعابين شكل من أشكال ثعبان الرباط، لكنهم أيضًا يعطون تحذيرًا مفاده أنه لم يسبق لأحد أن رأى ثعبان الرباط بهذا الحجم".

وتابعت "لا يمكننى تفريغ أى من أغراضى لأننى أخشى بالتأكيد وجود ثعابين فى الصناديق أو أسفل الصناديق.. يبدو الأمر كما لو كنت تزحف إلى السرير ، وإذا كانت الملاءة تمشط قدمك أو شيء ما، فإنك تمزق على الفور الأغطية أو القفز من السرير للتأكد من عدم وجود أى شيء هناك".

استأجرت المرأة راعى أفعى للتخلص من الزواحف وحتى الآن أنفقت حوالى ألف دولار لإزالة الثعابين، وأمضت السيدة هول حياتها البالغة للادخار لشراء هذا المنزل وهى الآن غير قادرة على الاستمتاع به، حتى أن الأسرة تخشى استخدام الحمام خوفًا من خروج ثعبان من المرحاض.

قالت المرأة إن أخصائى مكافحة الآفات أخبرها أن بعض الثعابين كانت تعيش فى العقار - ربما فى وكر مخبأ تحت المنزل - لمدة عامين على الأقل ، بناءً على حجمها الهائل. قالت السيدة هول إنها تشك فى أنها أول شخص يرى الثعابين فى المنزل.