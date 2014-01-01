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الحكم بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي لمدة عام مع النفاذ

الأربعاء 17 مايو 2023 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي لمدة عام مع النفاذ



وكالات

 قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة 3 سنوات واحدة منها مع النفاذ، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.

وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ محاميه التاريخي، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمان بحرمان ساركوزي، البالغ من العمر 68 عاما، 3 سنوات من حقوقه المدنية، مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.

ورغم أن المحكمة قضت بأنه سيقضي فترة الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني، فإن الحكم كان فريدا من نوعه في فرنسا.

وأدين الرئيس الأسبق بالحصول على معلومات سرية من المدعي العام جيلبرت أزيبرت في 2014، عن قضية أخرى عبر محاميه تييري هرتسوغ، مقابل دعم رئاسي لشغل وظيفة في موناكو.

وقال ممثلو الادعاء إن هذا السلوك عرض استقلال القضاء للخطر.

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