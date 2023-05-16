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جمعية عبد الشافي الصحية تعقد ورشة توعوية حول العنف المبني علي النوع الاجتماعي

الأربعاء 17 مايو 2023 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية عبد الشافي الصحية تعقد ورشة توعوية حول العنف المبني علي النوع الاجتماعي



غزة / سما /

 

نفذت جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية ورشة توعوية حول العنف المبني علي النوع الاجتماعي، لعدد 50 من الرجال والسيدات وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16/5/2023 الساعة العاشرة صباحا ، في قاعة جمعية زاخر شرق غزة .

وتمت مناقشة العديد من الموضوعات منها العنف المبني علي النوع الاجتماعي أسبابه وأنواعه وكيفية الوقاية منه ، المشاكل الزوجية وأسبابها وكيفية التعامل معها.

وذلك ضمن أنشطة مشروع تحسين البيئة الشاملة والآمنة للنساء من ذوات الإعاقة ودون الإعاقة الذي تنفذه جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية بالشراكة مع جمعية أطفالنا للصم بتمويل من الوزارة الفدرالية للتنمية من خلال سي بي أم ألمانيا .

 

#جمعية عبد الشافي

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