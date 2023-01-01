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النقل والمواصلات بغزة تنشر رابطا لتسجيل أضرار المركبات والمنشآت خلال العدوان

الأربعاء 17 مايو 2023 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقل والمواصلات بغزة تنشر رابطا لتسجيل أضرار المركبات والمنشآت خلال العدوان



غزة / سما /

أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتسجيل الأضرار أصحاب الورش الفنية والمعارض وقطع الغيار وأصحاب المركبات بمختلف أنواعها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأكد أنيس عرفات نائب مدير عام العلاقات العامة والاعلام أن الهدف من إطلاق المنصة الإلكترونية التخفيف عن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة حيث بإمكانه التسجيل من مكان تواجده عبر هذه المنصة "اضغط هنا" وعدم التوجه إلى الوزارة.

وأضاف عرفات أن وزارته فتحت التسجيل أيضا في المحافظات الخمسة من خلال التواصل مع مندوبي الوزارة” محافظة غزة أ. إسماعيل حسونة 0598866785، أ. علاء الخضري 0599624010، محافظة الشمال م. رأفت الشريف 0599710292، محافظة الوسطى أ. محمد حمو 0599383348، محافظة خانيونس أ. محمود أبو أمونه 0599062981، محافظة رفح م. رامي عقل 0592130033″.

#وزارة النقل والمواصلات #العدوان الإسرائيلي #المركبات

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