شباب الخليل يطالب بحقه من موقعة النهضة العماني

الخليل / سما /

طالب شباب الخليل، ممثل فلسطين في بطولة الملك سلمان للأندية، الاتحاد العربي لكرة القدم, بالحصول على حقه في تداعيات وأحداث لقاء الإياب أمام النهضة العماني، في الدور التمهيدي الأول.



والتقى مثقال الجعبري رئيس شباب الخليل، بالمهندس هاني أبو ريدة النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا", وذلك في مقر الاتحاد الفلسطيني في الرام شمال القدس المحتلة.



وقدّم الجعبري خلال لقائه أبو ريدة, شرحا مفصلا فيما يتعلق بتقديم المراسلات كافة، وتحضيرات استقبال فريق النهضة العماني، والأذونات، وتصاريح الدخول للبعثة كاملة، وذلك بالتنسيق والتعاون المباشر مع الاتحاد الفلسطيني دون وجود أي تجاوز من طرفنا.



وأكد أن الأسرة الرياضية الفلسطينية تنظر إلى هذه القضية بعين الاهتمام، معولة في الوقت نفسه على الاتحاد العربي لكرة القدم الذي وعد بمتابعة الملف على محمل الجد، دون وقوع مظلمة على نادي شباب الخليل.



وكان من المفترض أن تُلعب المباراة يوم 11 أبريل/ نيسان الماضي على ستاد "هواري بومدين" بالخليل، إلا أن النادي الفلسطيني فوجئ بنقل اللقاء إلى الأردن من جانب الاتحاد العربي، والطلب منه بالتوجه إلى عمان لخوض اللقاء, ما رفضه نادي شباب الخليل.



يشار إلى أن أبو ريدة وصل إلى فلسطين بتكليف رسمي من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، من أجل متابعة قضية مباراة الإياب بين شباب الخليل والنهضة العماني في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.