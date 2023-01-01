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شباب الزوايدة يعزز صفوفه بمهاجم خدمات رفح

الأربعاء 17 مايو 2023 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب الزوايدة يعزز صفوفه بمهاجم خدمات رفح



الوسطى / سما /

كشف نادي شباب الزوايدة عن صفقته الجديدة في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم 2023-2024.

وأكد شباب الزوايدة ضمه المهاجم حمادة الهمص مدة موسمين قادما من خدمات رفح, للدفاع عن ألوانه في دوري الدرجة الأولى.

ويعدّ الهمص الصفقة الثامنة بالنسبة للزوايدة في الانتقالات الصيفية, إذ يسعى للرجوع للدرجة الممتازة, التي غادرها نهاية الموسم المنصرم.

يشار إلى أن الزوايدة يديره فنيا المدرب توفيق الهندي, الذي سبق له تدريب العديد من الأندية في قطاع غزة, أبرزها الأهلي الفلسطيني, وشباب جباليا, والتفاح, وخدمات النصيرات, واتحاد دير البلح, والمشتل, وأخرى.

#خدمات رفح #حمادة الهمص

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