  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سان جيرمان يعتمد خطة الاستغناء عن الفتى الذهبي

الأربعاء 17 مايو 2023 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يعتمد خطة الاستغناء عن الفتى الذهبي



وكالات / سما /

استقرت إدارة باريس سان جيرمان، على خطة الاستغناء عن نيمار جونيور، نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة “لو باريزيان” أن نيمار، فقد الرغبة تمامًا في ارتداء قميص باريس مجددًا، خاصة بعد الأحداث الأخيرة بهتاف الجماهير ضده أمام منزله.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن اللاعب البرازيلي أبلغ المقربين منه أن هذه الواقعة كانت المحطة الأخيرة في علاقته مع “بي إس جي”، وتفقده أي رغبة في الاستمرار.

وأشارت إلى أن نيمار، 31 عامًا، سيكون مستعدا لدراسة العروض المتاحة في الصيف للبحث عن مغامرة مع نادٍ آخر.

ورجحت “لو باريزيان” أن يكون الدوري الإنجليزي، الوجهة المقبلة، لمهاجم برشلونة السابق.

ولفتت إلى أن النادي الباريسي على استعداد تام لتحمل جزء من راتب نيمار، حال رحيله على سبيل الإعارة، أو البيع النهائي.

وأوضحت أن النجم البرازيلي يعاني حاليًا من ضعف لياقته البدنية؛ بسبب ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب منذ إجراء جراحة في الكاحل، كما يتقاضى راتبًا ضخمًا، ما يشكل عقبة أمام أي نادٍ يريد ضمه.

وينتهي تعاقد نيمار مع باريس في صيف 2025، ويقال إن هناك بندًا يسمح بتمديده تلقائيًا حتى 2027.

#باريس سان جيرمان #نيمار

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: "إسرائيل" ليس لها سوى 4 بدائل أحلاها مر أمام غزة

صحيفة عبرية: هكذا شاركت حماس في جولة القتال الأخيرة بغزة

استطلاع صادم بين الإسرائيليين حول المنتصر في العدوان الأخير على غزة

دعوات للتصدي لـ"مسيرة الأعلام" والاحتلال يتأهب لإطلاق الصواريخ من غزة

“مسيرة الأعلام”.. قيادي بالجهاد : المقاومة متأهبة ولن تتهاون مع أي اعتداء

"بيضة القبان" يحدد مصير أردوغان في انتخابات تركيا

هآرتس: نتنياهو جبان والعملية في غزة كانت"درع واستطلاع" وليس "درع ورمح"

الأخبار الرئيسية

رفع حالة التاهب.. يديعوت : 200 الف مستوطن سيشاركون في مسيرة الاعلام

20230517075801

فرار الأسرى من الجلبوع : ترقب وتوتر قبيل تقرير لجنة التحقيق اليوم

"مسيرة الأعلام": الاحتلال يستهدف المقدسيين ويحذر من تصريحات غير مسؤولة قد تشعل الأوضاع

المعنى في بطن الشاعر.. كتائب القسام تغرد: "سيف القدس لن يغمد"

20220430164212anapicp-aa_ar_pho_gen-20220430193629-27727579--730x438

يديعوت: "إسرائيل" ليس لها سوى 4 بدائل أحلاها مر أمام غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية