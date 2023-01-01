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وكيل فينيسيوس يرد على إمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي

الأربعاء 17 مايو 2023 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل فينيسيوس يرد على إمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

رد وكيل البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، على إمكانية انتقال اللاعب لتجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات المقبلة، خلال تصريحات صحفية.

وقال فريدريكو بينا عن الأمر” لا يمكن توقع ما سيحدث في المستقبل، كلنا نعلم أن عالم كرة القدم تتغير فيه الأمور، ولا أحد يدري ماذا سيحدث في السنوات المقبلة، شاهدنا أمور تحدث كنا نظن أنها من المستحيل أن تحدث”.

وأضاف مفيداً” أرغب في قول أن انتقال فينيسيوس للدوري الإنجليزي سيكون أمر منطقي للغاية، لو كان قدر له مغادرة ريال مدريد في يوم من الأيام”.

واستدرك وكيل فيني” لكن فينيسيوس لديه ارتباط وثيق بالريال، وهو سعيد بشدة داخل النادي، ويشعر بحب الجميع وبالراحة، لقد ساعده التواجد في الريال على التحول إلى رجل حقيقي”.

وواصل فريدريكو” فينيسيوس لديه فرصة لكي يكون من ضمن اللاعبين التاريخيين الذين تقمصوا ألوان فريق واحد في مسيرتهم، بمقدوره أن يصنع التاريخ وأن يستمر في الريال لمدة 15 سنة أو أكثر”.

 
#فينيسيوس #الدوري الإنجليزي #ريال مدريد

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