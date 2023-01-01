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فيديو.. إنتر ميلان يكرر فوزه بالديربي ويبلغ نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 17 مايو 2023 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إنتر ميلان يكرر فوزه بالديربي ويبلغ نهائي دوري الأبطال



وكالات / سما /

كرر فريق إنتر ميلان فوزه بديربي ميلانو بالانتصار على حساب جاره ميلان، بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

فريق المدرب سيموني إنزاجي نجح في الانتصار في ديربي الغضب بمرحلة الذهاب بهدفين دون مقابل، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يكرر النيراتزوري الضربة لجاره في لقاء العودة بملعب جيوسيبي مياتزا.

الشوط الأول انتهى على وقع التعادل السلبي بين الفريقين، رغم تعدد المحاولات في كلتا الجهتين، لكن الرعونة أمام المرمى وتألق حارسي المرميين منعا لوح النتيجة من التغيير حتى صافرة نهاية الفترة الأولى.

وعقب الاستراحة، عاد كل فريق لتكرار المحاولة على مرمى الآخر، وبمرور الوقت أصبحت ثقة لاعبي الإنتر بأنفسهم أكبر، لحاجة الروسونيري لتسجيل هدفين للتعادل.

وتمكن لاوتارو مارتينيز من وضع رصاصة الرحمة في قلب ميلان بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 74، من صناعة البلجيكي روميلو لوكاكو، وهو ما جعل ميلان يستسلم للأمر، ويقبل بخسارة ورقة العبور للنهائي.

وبذلك يصعد الإنتر للمباراة النهائية على حساب الميلان، بالفوز بنتيجة 3-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويواجه المنتصر من ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في إسطنبول بتركيا في المشهد الختامي بالعاشر من يونيو المقبل.

#إنتر ميلان #دوري أبطال أوروبا #اسي ميلان

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