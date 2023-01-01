رسمياً .. برشلونة يعلن رحيل كرويف في الصيف

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً في بيانٍ رسمي رحيل مديره الرياضي جوردي كرويف عقب نهاية الموسم.

وسينتهي عقد جوردي كرويف مع نادي برشلونة هذا الصيف، وكان يفكر الهولندي في خوض تجربة جديدة بمكانٍ آخر.

وبذلك سيودع نادي برشلونة اثنين من رجاله المميزين قبل سوق الانتقالات الصيفية، وهما “أليماني” الذي فضل مشروع أستون فيلا الإنجليزي على البرسا، بالإضافة إلى جوردي كرويف.

ونشر النادي بياناً صحفياً عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، وجاء كالتالي “لن يجدد جوردي كرويف مدير برشلونة الرياضي عقده الذي سينتهي عقب نهاية الموسم بسبب رغبته في خوض تجارب جديدة بمكانٍ آخر”.

وتحدث جوردي كرويف عقب قرار رحيله قائلاً “ملتزم تماماً بمساعدة النادي نحو هيكل تنظيمي جديد، وسأقدم دعمي الكامل لحسم كل الصفقات التي يرغب النادي في إبرامها هذا الصيف”.