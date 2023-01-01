مستوطنون يستولون على بئر مياه ويتلفون أشتالا من الزيتون ومحاصيل زراعية في مسافر يطا

الخليل / سما /

استولى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على بئر مياه، وأتلفوا أشتالا من الزيتون ومحاصيل زراعية للمواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية ، أن مجموعة من المستوطنين استولت بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بئر مياه في منطقة مغاير العبيد بمسافر يطا، ومنعت المواطنين من الوصول إليها، وري أغنامهم، وأتلفت 120 شتلة زيتون، وما يقارب 50 دونما من المحاصيل الزراعية التي تعود ملكيتها لعدد من المواطنين، عرف منهم: سلامة مخامرة.

وفي منطقة "فتح سدرو" القريبة من تجمع الزويدين شمال المسافر، أطلق المستوطنون أغنامهم في أراضي المواطنين، وأتلفوا 50 دونما من محاصيل القمح والشعير، تعود ملكيتها للمواطن فريد الحمامدة.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال مدرسة شعب البطم الأساسية، وقامت بإزالة الأعلام الفلسطينية عن المدرسة، واستولت عليها.