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رفع حالة التاهب.. يديعوت : 200 الف مستوطن سيشاركون في مسيرة الاعلام

الأربعاء 17 مايو 2023 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رفع حالة التاهب.. يديعوت : 200 الف مستوطن سيشاركون في مسيرة الاعلام



القدس المحتلة / سما /

يتوقع ان يشارك 200 الف مستوطن في مسيرة الاعلام المقررة في القدس الشرقية غدا الخميس . هذا ما نقله موقع صحيفة يديعوت احرنوت عن أحد منظمي المسيرة.

واضاف الحنان شكولاني ، أحد منظمي المسيرة التي ستقام غدا إحياء لما أسموه ذكرى "يوم القدس" أن "مائتي ألف متظاهر متوقع مشاركتهم.

يأتي ذلك وسط حالة من التاهب التي أعلنت عنها شرطة الاحتلال في القدس ودفعت بتعزيزات من عناصرها لحماية المسيرة .

وقالت المنظومة الأمنية الإسرائيلية أمس أنها تتأهب لعدة سيناريوهات منها اندلاع مواجهات بالمنطقة، أو تنفيذ عمليات، وحتى إمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه القدس كما جرى قبل عامين ما تسبب بإطلاق عملية "حارس الأسوار/ سيف القدس".

ودعت فصائل وفعاليات فلسطينية، المواطنين للرباط بالأقصى فجر الخميس للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

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