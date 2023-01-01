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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 17 مايو 2023 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت أحرونوت":

- ارتفاع الأسعار والتحذير من أن الانقلاب على القضاء سيؤثر سلبا في الاقتصاد

- إسرائيل في طريقها إلى الركود الاقتصادي

- حالة تأهب قصوى لمسيرة الأعلام غدا في القدس

- الشرطة تستعد لسيناريوهات العنف وإطلاق القذائف من غزة

- بن غفير قال إنه لم يقرر بعد اقتحام باحات الأقصى

- وزراء سيشاركون في المسيرة والعشرات من أفراد الشرطة سيحرسونهم

- اليوم ستنشر لجنة التحقيق الرسمية نتائج التحقيق بعد هروب الأسرى من سجن جلبوع، وتخوف بمصلحة السجون من الإطاحة بالمسؤولين

* "معاريف":

- أعلام حمراء: الأجهزة الأمنية تحذر من سيناريو إطلاق الصواريخ من قطاع غزة

- اعتقال 15 فلسطينيا خططوا للتشويش على المسيرة

- مسؤول كبير بالشرطة: لن نسمح لأحد ولا بأي شكل من الأشكال باقتحام الأقصى

- عدد سكان القدس يقترب من المليون وعدد اليهود 590 ألفا والفلسطينيين 375 ألفا ونسبة الحرديم حوالي نصف اليهود

- استطلاع للرأي: 48% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل ستنقسم إلى قسمين ودولتين

* "هآرتس":

- توقع انخفاض دخل المالية بقيمة 16 مليار شيقل خلال العامين المقبلين وتحذير من مخاطر "الانقلاب على القضاء" وتأثيره في الاقتصاد

- هبوط قدرة التلاميذ في صفوف الرابع على القراءة والكتابة بشكل غير مسبوق

- الاستعدادات لمشاركة عشرات الآلاف من اليهود في مسيرة القدس

- أكثر من 3200 شرطي سيحرسون المسيرة والشرطة تتخوف من العنف

- السجن أربع مؤبدات و20 سنة إضافية لمنفذي عملية العاد أسعد الرفاعي وصبحي شقير

#الصحف الإسرائيلية

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