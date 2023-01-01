فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت أحرونوت":
- ارتفاع الأسعار والتحذير من أن الانقلاب على القضاء سيؤثر سلبا في الاقتصاد
- إسرائيل في طريقها إلى الركود الاقتصادي
- حالة تأهب قصوى لمسيرة الأعلام غدا في القدس
- الشرطة تستعد لسيناريوهات العنف وإطلاق القذائف من غزة
- بن غفير قال إنه لم يقرر بعد اقتحام باحات الأقصى
- وزراء سيشاركون في المسيرة والعشرات من أفراد الشرطة سيحرسونهم
- اليوم ستنشر لجنة التحقيق الرسمية نتائج التحقيق بعد هروب الأسرى من سجن جلبوع، وتخوف بمصلحة السجون من الإطاحة بالمسؤولين
* "معاريف":
- أعلام حمراء: الأجهزة الأمنية تحذر من سيناريو إطلاق الصواريخ من قطاع غزة
- اعتقال 15 فلسطينيا خططوا للتشويش على المسيرة
- مسؤول كبير بالشرطة: لن نسمح لأحد ولا بأي شكل من الأشكال باقتحام الأقصى
- عدد سكان القدس يقترب من المليون وعدد اليهود 590 ألفا والفلسطينيين 375 ألفا ونسبة الحرديم حوالي نصف اليهود
- استطلاع للرأي: 48% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل ستنقسم إلى قسمين ودولتين
* "هآرتس":
- توقع انخفاض دخل المالية بقيمة 16 مليار شيقل خلال العامين المقبلين وتحذير من مخاطر "الانقلاب على القضاء" وتأثيره في الاقتصاد
- هبوط قدرة التلاميذ في صفوف الرابع على القراءة والكتابة بشكل غير مسبوق
- الاستعدادات لمشاركة عشرات الآلاف من اليهود في مسيرة القدس
- أكثر من 3200 شرطي سيحرسون المسيرة والشرطة تتخوف من العنف
- السجن أربع مؤبدات و20 سنة إضافية لمنفذي عملية العاد أسعد الرفاعي وصبحي شقير