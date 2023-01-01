رام الله / سما /

تصدر تنظيم الأمم المتحدة لحدث تذكاري، لمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة، بحضور الرئيس محمود عباس، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

كما تناولت حملة التنكيل التي تشنها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، تحسبا لمسيرة "الأعلام" الاستفزازية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- بحضور الرئيس: الأمم المتحدة تنظم حدثاً تذكارياً للذكرى الـ75 للنكبة

- الاحتلال يستهدف المقدسيين استعدادا لـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية ويتحسب من إطلاق قذائف

- عشرات الإصابات والاعتقالات في الضفة

- الاحتلال يحكم على أسيرين من رمانة بالسجن المؤبد

- مصرع صياد وطفل في غزة

- فعاليات وطنية تشيد بخطاب الرئيس في الأمم المتحدة بذكرى النكبة

- اشتية: الصراع على فلسطين مبني على قاعدة لعبة الصفر

- العاهل الأردني: حل القضية الفلسطينية هو مفتاح السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

- العكلوك: القمة العربية ستعتمد قرارا بتعريف النكبة قانونياً للمرة الأولى

- أيمن عودة يعلن عدم ترشحه للدورة المقبلة للكنيست

- غزيون ينامون بجانب حطام منازلهم بعد تدميرها في العدوان الأخير

* "الأيام":

- إصابات خلال عمليات اقتحام واسعة شنتها قوات الاحتلال في محافظات عدة

- خطوات احتلالية لتأمين "مسيرة الأعلام" واستبعاد إطلاق صواريخ من القطاع

- نابلس: مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة مقام يوسف

- الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير كمال جوري في نابلس

- الاحتلال يقتحم حارس ويصادر صور الشهيد صوف

- نشر القبة الحديدية في القدس

- جنين: الاحتلال يحكم على أسيرين من رمانة بالسجن المؤبد التراكمي

- أيمن عودة يعلن عدم ترشحه للدورة المقبلة للكنيست

- إسرائيل: استئناف المحادثات حول خطة التغييرات القضائية

- أميركا تستحدث منصباً جديداً لإبرام "اتفاقيات التطبيع"

* "القدس":

- رفع حالة التأهب في القدس لتأمين مسيرة الأعلام الاستفزازية

- مصادرة 144 دونماً في جنين وهدم منشآت بالخضر

- الحكم على أسيرين من رمانة بالسجن المؤبد

- أيمن عودة يعتزل الحياة السياسية

- عائلات غزة فقدت منازلها تحصي دمار 5 أيام من العدوان

- تقرير: تصاعد التوتر في العلاقات الروسية – الإسرائيلية

- نتنياهو: لم نلتزم بوقف الاغتيالات وسنعود إليها