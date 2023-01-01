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مقاومون يستهدفون بالرصاص قوات خاصة "إسرائيلية" في طوباس

الأربعاء 17 مايو 2023 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

استهدف مقاومون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، بالرصاص قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا قوات خاصة "إسرائيلية" عقب اكتشافها في هذه المدينة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن جيش الاحتلال أرسل تعزيزات عسكرية من آليات وجنود لمساعدة القوات الخاصة على الانسحاب.

وتشهد قرى ومدن الضفة، مواجهات متصاعدة بين الشبان والمقاومين مع قوات الاحتلال المقتحمة.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 26 عملاً مقاوماً، منها 6 عمليات إطلاق نار، تفجير 4 عبوات ناسفة، إعطاب آلية عسكرية، وعملية تصدي للمستوطنين، وفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى".

#طوباس #مقاومون #إسرائيل

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