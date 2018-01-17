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مهجة القدس : الأسير محمد عساكرة يتنسم عبق الحرية

الأربعاء 17 مايو 2023 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال أفرجت مساء أمس عن الأسير محمد علي إبراهيم عساكرة (37 عامًا) من بلدة العساكرة بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 64 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 17/01/2018م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد محمد عساكرة ولد بتاريخ 22/11/1986م، وهو متزوج ولديه طفلين، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

#مهجة القدس #محمد عساكرة

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