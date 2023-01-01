الأردن: اتهام النائب العدوان بمحاولة إدخال أسلحة إلى الضفة الغربية بعد رفع الحصانة عنه

رام الله / سما /

وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، إلى النائب الأردني عماد العدوان، الذي رفعت عنه الحصانة، تهمة محاولة إدخال أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية مؤخراً، وفق ما أفاد محاميه علي المبيضين.

وقال المبيضين: " لقد مثل النائب عماد العدوان اليوم، أمام محكمة أمن الدولة وخضع للاستجواب أمام مدعيها العام، على خلفية ضبط الأمن "الإسرائيلي" بحوزته أسلحة نارية وذهبا، على معبر حدودي الشهر الماضي".

وأوضح المبيضين أن "مدعي عام المحكمة وجه للعدوان، تهمتي تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع مكررة أربع مرات، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتهديد الأمن المجتمعي"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، نقلا عنه.

ويواجه العدوان في حال إدانته بهاتين التهمتين عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بحسب قانون مكافحة الإرهاب.

وسلمت سلطات الاحتلال العدوان إلى السلطات الأردنية في السابع من الشهر الحالي، ورفع مجلس النواب الأردني الحصانة عنه بناءا على طلب النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.