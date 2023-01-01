اللد: مقتل يوسف أبو غانم بجريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

قُتل يوسف أبو غانم (60 عاما) من جراء إطلاق النار عليه في الد، فجر اليوم الأربعاء. وكان قد قُتل ابن شقيقه، حمزة أبو غانم (26 عاما) في جريمة قتل أيضا، قبل شهر.

وقالت الشرطة إنها تجري عملية بحث عن الجناة وأنها فتحت تحقيقا في الجريمة، بعد وصول بلاغ إليها حول الجريمة وأن الجهات الطبية أقرت الوفاة.

ضحية جريمة القتل يوسف أبو غانم

وأضافت الشرطة أن محققي التشخيص الجنائي عملوا على جمع أدلة وقرائن، وأن خلفية الجريمة "جنائية على ما يبدو" وأنها تحقق في ظروفها.

وفي 14 نيسان/أبريل الماضي، قُتل الشاب حمزة أبو غانم من جراء إطلاق النار عليه في اللد.

وحينها، أطلق مجهولون النار على الشاب أبو غانم لدى وصوله إلى بيته عائدا من المسجد حيث أدى صلاة الفجر.

وبمقتل يوسف أبو غانم، اليوم وصل عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 70 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلين على الأقل.