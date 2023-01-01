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إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس

الأربعاء 17 مايو 2023 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس



رام الله / سما /

أصيب شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، فجر الأربعاء، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية من نابلس.

واقتحمت قوات كبيرة تلك المنطقة وخاصة محيط مخيم بلاطة، لتأمين اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن شاب واحد أصيب بالرصاص الحي في الظهر، ونقل للعلاج في مستشفى رفيديا.

وأشار إلى أن العشرات أصيبوا بالاختناق، بينهم سيدة تبلغ من العمر (54 عامًا) تعاني من حالة اختناق شديدة، إلى جانب عدد آخر من الشبان إثر سقوطهم بفعل المواجهات مع قوات الاحتلال.

وأطلق مقامون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لتلك المنطقة، كما ألقيت عدة عبوات ناسفة محلية الصنع.

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