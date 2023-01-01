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الخارجية الأميركية تدعو لضبط النفس تزامنًا مع مسيرة الأعلام

الأربعاء 17 مايو 2023 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأميركية تدعو لضبط النفس تزامنًا مع مسيرة الأعلام



القدس المحتلة / سما /

دعا نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتل، الأربعاء، جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، على خلفية تنظيم مسيرة الأعلام من قبل الإسرائيليين يوم غد الخميس.

وشدد باتل في الإيجاز الصحفي اليومي، كما ورد في موقع واللا العبري، إلى ضرورة تفادي الأفعال والخطابات التي من شأنها تصعيد الموقف.

وردًا على سؤال حول سبب عدم مطالبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإسرائيل بمنع مسيرة الأعلام، قال باتل "إننا نؤمن بحق الأفراد في التعبير عن أنفسهم والقيام بذلك بشكل سلمي".

وتصر إسرائيل على أن تمر مسيرة الأعلام وفق مخططها من خلال المرور بشكل استفزازي من باب العامود والبلدة القديمة، وهو الأمر الذي ترفضه المقاومة.

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