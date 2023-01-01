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انخفاض على الحرارة مع بقائها فوق معدلها السنوي بـ 4 درجات

الأربعاء 17 مايو 2023 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض على الحرارة مع بقائها فوق معدلها السنوي بـ 4 درجات



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاربعاء غائماً جزئياً إلى صاف وحاراً نسبياً إلى حار، وجافا، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غداً الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ربيعيا لطيفاً ومعتدلا نهاراً، بارداً نسبياً خلال ساعات الليل، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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