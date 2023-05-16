تفاعل واسع مع مسنة فلسطينية "تطير" إلى قريتها التي هجرت منها (فيديو)

غزة/سما/

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع مقطع مصور لمسنة فلسطينية، تتحدث عن قريتها التي هجرت منها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع مرور 75 عاما على النكبة.

ولقي المقطع من تصوير ريان سكر، وطارق البكري، ومونتاج مهي الصيد، مشاهدات وتفاعلا واسعا على إنستغرام، وانتقل إلى المنصات الأخرى.

وفي المقطع، تتحدث المسنة الفلسطينية كيف أنها "تطير" في منامها إلى الأراضي المحتلة، وتزور بيتها وبيت أقاربها، ومسجد القرية، وبئر الماء.



ويستذكر الفلسطينيون في الـ 15 من أيار/ مايو من كل عام، ذكرى النكبة، واحتلال أراضيهم من جانب إسرائيل، وطردهم إلى مخيمات اللجوء، ودول الجوار، فيما لا يزالون يحلمون بالعودة، ويتمسكون بمقاومة الاحتلال.