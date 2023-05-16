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النخالة يهاتف الأمين العام لحركة المجاهدين معزياً

الثلاثاء 16 مايو 2023 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يهاتف الأمين العام لحركة المجاهدين معزياً



غزة/سما/

استقبل الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية الدكتور أسعد أبو شريعة "أبو الشيخ" اتصالاً هاتفياً من القائد زياد النخالة "أبو طارق" الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وتقدم القائد النخالة بالتعزية لحركة المجاهدين بارتقاء شهدائها الأبرار خلال معركة "ثأر الأحرار" ولكل شهداء شعبنا وأنهم شهداءنا جميعاً.

وبارك القائد النخالة، انتصار المقاومة في هذه الجولة من جولات الصراع مع الاحتلال.

وثمن القائد النخالة، الدور البارز لكتائب المجاهدين في المعركة من خلال وقوفها جنباً إلى جنب مع سرايا القدس وفصائل المقاومة في الثأر للشهداء القادة الأبرار والتصدي للعدوان الصهيوني الغاشم على شعبنا ومقاومتنا.

وأكد القائد النخالة، أن هذه المعركة هي معركة على طريق التحرير وهي انتصار لشعبنا الصامد على هذا المحتل الغاصب.

وختم القائد النخالة، حديثه موجهاً التحية لقيادة حركة المجاهدين، ومترحماً على أرواح شهداء شعبنا جميعاً.

#زياد النخالة

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