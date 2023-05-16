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ارتفاع قائمة الأسرى المؤبدات إلى 556 أسيرًا

الثلاثاء 16 مايو 2023 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع قائمة الأسرى المؤبدات إلى 556 أسيرًا



غزة/سما/

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى الأستاذ تامر الزعانين اليوم الثلاثاء؛ ارتفاع قائمة الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى 556 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الزعانين، في تصريح صحفي: إن عدد الاسرى المحكومين بالمؤبد ارتفع بعد أن حكمت المحكمة الصهيونية على الاسيرين المجاهدين صبحي عماد أبو شقير "صبيحات" وأسعد يوسف الرفاعي.

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال على الأسيرين أبو شفير والرفاعي وهما من بلدة رمانة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة بالسجن المؤبد 4 مرات بالإضافة لـ 20 عامًا بعد اتهامهم بقتل أربع مستوطنين ردًا على عملية اغتيال الشهيد القائد عبد الله الحصري، وتم اعتقالهما بتاريخ 08/05/2022م.

#الاسرى المؤبدات #سجون الاحتلال

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