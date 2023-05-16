الجهاد تدعو المواطنين للمشاركة في مهرجان "ثأر الأحرار" يوم الجمعة بغزة

غزة/سما/

دعت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس، اليوم الثلاثاء 16-5-2023، المواطنين وجماهير المقاومة للمشاركة في المهرجان الذي ستقيمه بعنوان "ثأر الأحرار" يوم الجمعة القادم في مدينة غزة، نصرة للمقاومة ووفاءً للشهداء.

وأضافت الحركة في تصريح مقتضب: " يا شعب المقاومة وحاضنتها وحملة لواءِها، أنتم على موعد مع المهرجان الوطني الكبير "ثأر الأحرار"، يوم الجمعة 19 مايو 2023 ، بعد صلاة العصر مباشرة ، على أرض الكتيبة بمدينة غزة".

وإليكم نص البيان:

وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر "

يا شعب المقاومة وحاضنتها وحملة لواءِها..

أنتم على موعد مع المهرجان الوطني الكبير :

ثأر الأحرار

وذلك يوم الجمعة 19 مايو 2023، بعد صلاة العصر مباشرة ، على أرض الكتيبة بمدينة غزة.

مشاركتكم رسالة قوة ونصرة للمقاومين ووفاء للشهداء

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، وذراعها العسكري سرايا القدس.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحرازين، أنَّ المهرجان الحاشد الذي ستنظمه الحركة الجمعة، يأتي تأبيناً للشهداء القادة الذين خاضوا ببسالة معركة "ثأر الأحرار"، مع إشارته إلى انَّ المهرجان يتضمن سلسلةٍ من الرسالة والدلالات المهمة.

وأوضح القيادي الحرازين في تصريحٍ وزعه المكتب الاعلامي، أنَّ المهرجان سيقام يوم الجمعة المقبل في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، بعد صلاة العصر مباشرة".

وأكد أن رسالة المهرجان الأولى، ستكون موجهة للشعب الفلسطيني الذي يحتضنُ المقاومة التي لا يرى سواها خيار في استرداد الحقوق المسلوبة، مشيراً إلى انَّ بوصلة حركة الجهاد الإسلامي ستظل تشير نحو القدس حتى دحر الاحتلال عن أرضنا المحتلة.

وأوضح القيادي الحرازين، أنه سيشارك جميع أطياف شعبنا الفلسطيني، من فصائل فلسطينية، وفصائل الغرفة المشتركة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمخاتير والوجهاء، والكُتاب، لافتاً إلى أنَّ المهرجان سيكون بمثابة استفتاء على خيار المقاومة، وبيعة جديدة لقادتها على هذا الطريق.

وقال: "سيتخلل المهرجان كلمة الأمين العام للحركة الأخ المجاهد زياد النخالة، وكلمة لسرايا القدس، وكلمة للقوى الوطنية والإسلامية، وحضور لافت للإخوة الممثلين عن الغرفة المشتركة، وأهالي الشهداء، جمهور المقاومة.