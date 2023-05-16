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اشتية يطالب ألمانيا الاعتراف بفلسطين

الثلاثاء 16 مايو 2023 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب ألمانيا الاعتراف بفلسطين



رام الله/سما/

 طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، ألمانيا بأخذ زمام المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين، وذلك للحفاظ على حل الدولتين الذي يواجه تدميرا ممنهجا من قبل إسرائيل.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا برلمانيا ألمانيا، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، حيث أطلعه على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية تجاه شعبنا.

وقال اشتية إنه "إذا لم يتم جعل الاحتلال مكلفا لن يتم تحقيق حل الدولتين"، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف كافة الإجراءات الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها عقد الانتخابات في القدس، وضمان مشاركة أهلنا فيها ترشحا وانتخابا.

وثمن اشتية دعم ألمانيا لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات، وموقفها الثابت والداعم لحل الدولتين.

#اشتية

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