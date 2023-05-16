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اشتية: الصراع على فلسطين مبنيٌ على قاعدة لعبة الصفر

الثلاثاء 16 مايو 2023 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الصراع على فلسطين مبنيٌ على قاعدة لعبة الصفر



رام الله/سما/

وضع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، وفدا أميركيا، في صورة الأوضاع والتطورات في الأراضي الفلسطينية، وتصاعد انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وقال رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله، "إن الصراع على فلسطين مبنيٌ على قاعدة لعبة الصفر، أي أن كل متر من الأراضي تستولي عليها إسرائيل تخسرها فلسطين، وكل لتر ماء تسرقه إسرائيل هو لتر ماء نخسره نحن، ويوميا يواجه شعبنا واقعا مؤلما من الاقتحامات والاعتقالات وعمليات القتل".

وأضاف اشتية أن "المجتمع الدولي كافة وحتى الولايات المتحدة ينادي بحل الدولتين ويؤمن به، ولكن إسرائيل لا تريد هذا الحل وتعمل على تدميره بشكل ممنهج يوميا من خلال إجراءاتها الأحادية، وتريد الاستمرار في فرض وقائع لا يمكن التراجع عنها".

وتابع رئيس الوزراء "يجب الحفاظ على حل الدولتين، وإذا تم تفويته فإن الوقائع على الأرض تشير إلى التوجه والانزلاق نحو الدولة الواحدة التي ستكون دولة فصل عنصري بالواقع والتشريع، وهو ما أشارت له تقارير صدرت مؤخرا عن العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية والإسرائيلية".

وطالب اشتية الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية تجاه شعبنا، والسماح بعقد الانتخابات الفلسطينية في القدس وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة، وضمان مشاركة أهلنا فيها ترشحا وانتخابا.

#اشتية

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