دعوات للتصدي لـ"مسيرة الأعلام" والاحتلال يتأهب لإطلاق الصواريخ من غزة

القدس المحتلة/سما/

دعت فصائل وفعاليات فلسطينية مختلفة، الثلاثاء، المقدسيين وأهالي الداخل المحتل، للرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات المستوطنين اقتحام المسجد، وكذلك التصدي لمسيرة الأعلام التي ستنظم يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يشارك الآلاف من المستوطنين في المسيرة التي يقودها اليمين المتطرف.

ويتوقع أن يشارك في المسيرة أعضاء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، والكنيست.

وحذرت فصائل فلسطينية، من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تنظيم المسيرة بطريقة استفزازية.

وقررت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، رفع مستوى التأهب خشية من إطلاق صواريخ من غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "في المنظومة الأمنية يستعدون لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة بسبب مسيرة الأعلام المقررة يوم الخميس".

ونقلت الصحيفة عن ضابط في شرطة القدس قوله:" مسيرة الأعلام ستمر أيضا عبر البلدة القديمة وباب العمود ، وسيتم نشر آلاف من عناصر الشرطة لتأمينها.

وفي السياق، ذكرت قناة كان العبرية أن الشرطة اعتقلت 15 شخصا معظمهم من شرق القدس وأبعدت 37 آخرين من منطقة القدس في إطار إجراءات وقائية لمنع حدوث توترات خلال مسيرة الأعلام

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، إن المسيرة ستسير كما هو مخطط له، مهددًا كل من يحاول عرقلتها بتصفيته.