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فيديو: مشهد مخيف لسمكة قرش تهاجم صيادا على متن قاربه

الثلاثاء 16 مايو 2023 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: مشهد مخيف لسمكة قرش تهاجم صيادا على متن قاربه



وكالات/سما/

عاش الصياد الأمريكي، سكوت هاراغوتشي، لحظات مرعبة عندما قامت سمكة قرش بمهاجمة قاربه الصغير حيث كان في رحلة صيد على قارب الكاياك الخاص به.


ويُظهر الفيديو سمكة "قرش النمر" الكبيرة تقترب خلسة من حافة قارب الكاياك، قبل أن تفتح فكها لالتهام الجانب الأيسر للقارب.

قال هاراغوشي: "سمعت صوت أزير بدا وكأنه قارب يتجه نحوي دون محرك، تفقدت الأمر ورأيت شيئا بنيّا كبيرا، اعتقدت في البداية أنها سلحفاة، ولكن بعد ذلك صدمني، وأدركت أنه قرش النمر".


وأشار هاراغوشي إلى أنه لايعرف بالفعل سبب حدوث ذلك، ولكنه يعتقد أن "سمكة القرش هاجمت فقمة في وقت سابق، وتركتها لتموت، أو كانت تنتظر موتها، وعادت واعتقدت أنني الفقمة وهاجمتني"، بحسب موقع "nbc15".


قرش النمر يسمى أيضا "نمر البحر"، وهو واحد من أسماك القرش الأكثر خطورة في العالم، وقرش النمر يعتبر من الحيوانات المفترسة العدوانية جدا مع الحواس القوية جدا، وله رغبة عالية في "الحصول على الدم".

#سمكة قرش

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