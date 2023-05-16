مصري يتعرض لخسارة فادحة بعد شرائه أغلى عجل في البلاد

القاهرة/سما/

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لعملية بيع وشراء عجل بأحد أسواق الصعيد، وتحديدا سوق إسنا جنوب محافظة الأقصر بتكلفة سعر وصلت إلى 137 ألف جنيه.

ويقام سوق المواشي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر يوم السبت من كل أسبوع، حيث يقبل عليه جميع تجار المواشي من جميع محافظات الصعيد، وتحديدا محافظتي أسوان وقنا وذلك لشراء المواشي التي يحتاجونها إما بغرض تربيتها أو بغرض ذبحها وبيعها في محلات الجزارة.

ومنذ يومين ذهب أحد التجار من مدينة إسنا للسوق وذلك لشراء أحد العجول لذبحها وبيعها في محل الجزارة الخاص به، حيث فوجئ بوجود عجل كبير وعند سؤاله عن وزن العجل وجد أنه يزن ما يقارب 650 كيلوجراما وعند عملية البيع والشراء تم الاستقرار على بيع العجل بثمن 137 ألف جنيه.

وقال أحد أقارب التاجر الذي اشترى العجل لموقع "القاهرة 24" إنه فعلا تمت عملية شراء العجل بهذا المبلغ الذي وصفه بالمعتاد، لأنه يوجد عجول كثيرة الآن يتخطى ثمنها 100 ألف جنيه وذلك مع زيادة سعر العلف الذي ترتب عليه زيادة سعر المواشي واللحوم.

وأضاف لـ القاهرة 24 أن العجل تم شراؤه لوزنه الكبير الذي كان يقدر بـ 650 كجم ولذلك تم دفع مبلغ 137 ألف جنيه، موضحا أنه بعد ذبح العجل تبين أن وزنه الحقيقي 540 كجم، وبعد عملية بيع اللحمة تبين أنه تعرض للخسارة خاصة بسبب سعره الباهظ الذي تم شراؤه به حيث إن وزنه كان أقل من المتوقع.